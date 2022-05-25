Кабмин забраковал инициативу Дмитриевой о прекращении направления нефтегазовых доходов в ФНБ

Петербургский депутат из Госдумы Оксана Дмитриева сообщила в своем Telegram-канале, что правительство выдало отрицательное заключение на ее новый законопроект. Экономист предлагала отменить сложившуюся практику (так называемое "бюджетное правило"), при которой доходы от нефти и газа поступают не в расходную часть федеральной казны, а автоматически пополняют Фонд национального благосостояния. По мнению Дмитриевой, ее инициатива стала особенно актуальной в свете новейших санкций, когда золотовалютные резервы (ЗВР) страны оказались замороженными. Это неприятное событие, уверена политик, можно было бы предотвратить, направив деньги на "социалку": на строительство заводов, пароходов, стадионов, дорог, мостов и школ.

"Сейчас цепляние за "бюджетное правило" напоминает фантасмагорию – деньги, которые страна получает от продажи углеводородов, продолжают складировать и накапливать. При этом, если копить валюту, то будет как с предыдущими ЗВР, если копить в рублях, то тоже — абсурд: копить рубли, которые мы же сами и печатаем. Замкнутый круг, который можно смело назвать экономическим тупиком", - резюмирует депутат.

Дмитриева обещает и дальше добиваться реализации принципов, которые изложены в тексте отвергнутой чиновниками законодательной инициативы: по ее выражению, "нам важно развивать свою экономику, а не чужую".