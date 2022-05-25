Смольный готовит закон для уличных артистов

Комитет по культуре Петербурга подготовил проект закона, регламентирующего выступления уличных артистов. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного 25 мая. Петербургским музыкантам подскажут, где и как выступать. Те, кто решится играть без согласования, рискуют получить штраф до пяти тысяч рублей.

В опубликованном тексте вводится определение уличного выступления: это музыкальные, литературные или танцевальные представление на улицах и площадях, где может находиться неограниченное количество граждан. Организатором может быть лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Согласованием уличных выступлений займутся органы исполнительной власти. Порядок этой процедуры еще предстоит определить правительству. Места выступлений артистов разделят на два типа: там, где можно использовать громкие динамики мощностью более 1 кВт, барабаны и другие ударные, и где нельзя. Зоны будут определяться с учетом близости жилой застройки и административных зданий. Перечень одобренных площадок правительство должно будет подготовить отдельно.

Отказ в согласовании будет грозить, если указать в заявке некую недостоверную информацию, заявляться на площадку, которой нет в одобренном перечне, а также, если желаемое время будет занято другим мероприятием.

В особых случаях, если городские власти решат отозвать разрешение, можно лишиться права подавать заявки на проведение уличного перфоманса на полгода. Отзыв может последовать в случае нарушения установленных правил. Например, несоблюдении санитарных норм, неоказания содействия в поддержании общественного порядка, порче зеленых насаждений, из-за отсутствия уполномоченного представителя во время выступлений. Кроме того, в выступлениях не должно быть ненормативной лексики, призывов к экстремизму, а также пропаганды наркотиков, алкоголя или войны.

Изменения затронут и закон Петербурга об административных нарушениях. Там появится новая статья 8-6-2, которая будет предусматривать ответственность за нарушение порядка проведения уличных выступлений. За нарушение правил артисту могут назначить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей наказание может составлять от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц и вовсе от 50 до 200 тысяч рублей.

Предполагается, что закон будет касаться исключительно уличных артистов. Он не будет распространяться на свадьбы, дни рождения и траурные мероприятия. Также норма не будет затрагивать митинги, демонстрации, городские праздники и религиозные обряды.

На антикоррупционной экспертизе проект закона будет находиться до 7 июня. Затем его направят на рассмотрение в Законодательное собрание.

Регламент проведения уличных выступлений обсуждали еще депутаты Заксобрания в 2020 году. Тогда единоросс Денис Четырбок также предлагал определить список разрешенных мест для выступлений. Необходимость такого закона парламентарий объяснял желанием пресечь задержания уличных музыкантов полицией. В том же году обсуждение инициативы приостановилось. ЗАКС.Ру рассказывал, что думают об этом сами артисты.

Константин Леньков