ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:29

Смольный готовит закон для уличных артистов

фото ЗакС политика Смольный готовит закон для уличных артистов

Комитет по культуре Петербурга подготовил проект закона, регламентирующего выступления уличных артистов. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного 25 мая. Петербургским музыкантам подскажут, где и как выступать. Те, кто решится играть без согласования, рискуют получить штраф до пяти тысяч рублей. 

В опубликованном тексте вводится определение уличного выступления: это музыкальные, литературные или танцевальные представление на улицах и площадях, где может находиться неограниченное количество граждан. Организатором может быть лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Согласованием уличных выступлений займутся органы исполнительной власти. Порядок этой процедуры еще предстоит определить правительству. Места выступлений артистов разделят на два типа: там, где можно использовать громкие динамики мощностью более 1 кВт, барабаны и другие ударные, и где нельзя. Зоны будут определяться с учетом близости жилой застройки и административных зданий. Перечень одобренных площадок правительство должно будет подготовить отдельно. 

Отказ в согласовании будет грозить, если указать в заявке некую недостоверную информацию, заявляться на площадку, которой нет в одобренном перечне, а также, если желаемое время будет занято другим мероприятием.  

В особых случаях, если городские власти решат отозвать разрешение, можно лишиться права подавать заявки на проведение уличного перфоманса на полгода. Отзыв может последовать в случае нарушения установленных правил. Например, несоблюдении санитарных норм, неоказания содействия в поддержании общественного порядка, порче зеленых насаждений, из-за отсутствия уполномоченного представителя во время выступлений. Кроме того, в выступлениях не должно быть ненормативной лексики, призывов к экстремизму, а также пропаганды наркотиков, алкоголя или войны. 

Изменения затронут и закон Петербурга об административных нарушениях. Там появится новая статья 8-6-2, которая будет предусматривать ответственность за нарушение порядка проведения уличных выступлений. За нарушение правил артисту могут назначить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей наказание может составлять от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц и вовсе от 50 до 200 тысяч рублей. 

Предполагается, что  закон будет касаться исключительно уличных артистов. Он не будет распространяться на свадьбы, дни рождения и траурные мероприятия. Также норма не будет затрагивать митинги, демонстрации, городские праздники и религиозные обряды. 

На антикоррупционной экспертизе проект закона будет находиться до 7 июня. Затем его направят на рассмотрение в Законодательное собрание. 

Регламент проведения уличных выступлений обсуждали еще депутаты Заксобрания в 2020 году. Тогда единоросс Денис Четырбок также предлагал определить список разрешенных мест для выступлений. Необходимость такого закона парламентарий объяснял желанием пресечь задержания уличных музыкантов полицией. В том же году обсуждение инициативы приостановилось. ЗАКС.Ру рассказывал, что думают об этом сами артисты. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама