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Собянин: Меню McDonald's сохранится в ресторанах под новым брендом

фото ЗакС политика Собянин: Меню McDonald's сохранится в ресторанах под новым брендом

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил любителей фастфуда, что привычное для посетителей ресторанов McDonald's меню сохранится в заведениях, которые появятся на их месте, но под другим брендом. По мнению чиновника, уход компании с российского рынка переоценили и излишне драматизировали.

"Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% — это российские продукты, российские технологии. Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать", - гласит его довод, который приводит ТАСС.

Столичные власти полностью поддерживают продажу бренда российской компании. В обновленных заведениях сохранится не только меню, но и персонал, и принципы обслуживания.

Напомним, что руководство McDonald's неделю назад объявило о продаже сети своих российских точек сибирскому бизнесмену Александру Говору. Позднее сообщалось, что называться видоизмененные рестораны будут "Mc", причем заглавной букве могут оставить фирменное начертание.

UPD 15:25 Источник ТАСС в компании McDonald's рассказал, что первый ресторан под новым названием откроется на Пушкинской площади в столице уже 12 июня


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