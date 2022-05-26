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Новости 11:59

Турчак заявил о планах закрепить депутатов и сенаторов за территориями Донбасса

фото ЗакС политика Турчак заявил о планах закрепить депутатов и сенаторов за территориями Донбасса

"Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса депутатов Госдумы и сенаторов, сообщило 26 мая ТАСС со ссылкой на заявление секретаря генсовета партии Андрея Турчака. По словам последнего, такая мера призвана способствовать "гармонизации законодательства".

""Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства", — объявил Турчак на форуме "Предпринимательство в новой экономической реальности".

По заявлению единоросса, в этой связи в июне состоится визит в Россию делегации Народного совета ДНР во главе с его председателем Владимиром Бидевкой. "В ходе визита пройдут межпартийные переговоры, встречи со спикерами обеих палат Федерального собрания, выступления на пленарных заседаниях и встречи в комитетах", — анонсировал программу встречи Турчак.

Ранее Турчак выступил против идеи переноса Единого дня голосования в России на более поздний срок.


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