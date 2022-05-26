Вишневский попросил Беглова отменить запрет на проведение митингов

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский 26 мая направил губернатору Александру Беглову письмо с просьбой позволить гражданам участвовать в публичных мероприятиях, а не только в спортивных, культурных и праздничных.

Ранее глава города распорядился снять ограничения численности посетителей концертов, зрелищных мероприятий, спортивных матчей и соревнований, которые были установлены из-за коронавируса. Однако под запретом по-прежнему остаются организация и проведение митингов, пикетов, демонстраций и других публичных акций.

"Ранее, в ответ на мое обращение о необходимости отменить запрет на проведение публичных мероприятий в Санкт-Петербурге, Вы ссылались на мнение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. Надеюсь, сейчас Управление не утверждает, что одиночный пикет опаснее концерта в зале с заполняемостью в 2000 человек. Если пикет и опаснее концерта, то только политически, но это пока не является предметом ведения Управления", - написал Вишневский Беглову.

Депутат также напомнил, что право собираться мирно и без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования закреплено за гражданами Россией Конституцией.

Послабления, внесенные в "антикоронавирусное" постановление № 121, начнут действовать с пятницы, 27 мая. В частности, в городе будет официально отменен масочный режим.