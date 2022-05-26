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Новости 12:24

Вишневский попросил Беглова отменить запрет на проведение митингов

фото ЗакС политика Вишневский попросил Беглова отменить запрет на проведение митингов

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский 26 мая направил губернатору Александру Беглову письмо с просьбой позволить гражданам участвовать в публичных мероприятиях, а не только в спортивных, культурных и праздничных.

Ранее глава города распорядился снять ограничения численности посетителей концертов, зрелищных мероприятий, спортивных матчей и соревнований, которые были установлены из-за коронавируса. Однако под запретом по-прежнему остаются организация и проведение митингов, пикетов, демонстраций и других публичных акций.

"Ранее, в ответ на мое обращение о необходимости отменить запрет на проведение публичных мероприятий в Санкт-Петербурге, Вы ссылались на мнение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. Надеюсь, сейчас Управление не утверждает, что одиночный пикет опаснее концерта в зале с заполняемостью в 2000 человек. Если пикет и опаснее концерта, то только политически, но это пока не является предметом ведения Управления", - написал Вишневский Беглову.

Депутат также напомнил, что право собираться мирно и без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования закреплено за гражданами Россией Конституцией.

Послабления, внесенные в "антикоронавирусное" постановление № 121, начнут действовать с пятницы, 27 мая. В частности, в городе будет официально отменен масочный режим.


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