В Петербурге ношение масок получит рекомендательный характер

Начиная с 27 мая ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах Петербурга перестанет быть обязательным, сообщила в четверг пресс-служба губернатора. Кроме того, будет отменено ограничение по количеству посетителей массовых мероприятий.

Согласно внесенным в постановление № 121 изменениям, с 27 мая снимается ранее введенное ограничение на максимально допустимое количество посетителей для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. В настоящее время число зрителей не может превышать двух тысяч человек.

Также приостанавливается запрет на обязательное ношение масок, которое с пятницы получит рекомендательный характер. "С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер. Организациям дана рекомендация обеспечить возможность их использования работниками и посетителями соответствующих мест", — отметили в пресс-службе градоначальника.

Прочие ограничения, связанные с коронавирусом, продлеваются в Петербурге до 1 июля.

Ранее глава пресс-службы Смольного Инна Карпушина допустила возможность проведения частичной ковидной амнистии в Петербурге.

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