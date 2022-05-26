ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:42

В Петербурге ношение масок получит рекомендательный характер

фото ЗакС политика В Петербурге ношение масок получит рекомендательный характер

Начиная с 27 мая ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах Петербурга перестанет быть обязательным, сообщила в четверг пресс-служба губернатора. Кроме того, будет отменено ограничение по количеству посетителей массовых мероприятий.

Согласно внесенным в постановление № 121 изменениям, с 27 мая снимается ранее введенное ограничение на максимально допустимое количество посетителей для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. В настоящее время число зрителей не может превышать двух тысяч человек.

Также приостанавливается запрет на обязательное ношение масок, которое с пятницы получит рекомендательный характер. "С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер. Организациям дана рекомендация обеспечить возможность их использования работниками и посетителями соответствующих мест", — отметили в пресс-службе градоначальника.

Прочие ограничения, связанные с коронавирусом, продлеваются в Петербурге до 1 июля.

Ранее глава пресс-службы Смольного Инна Карпушина допустила возможность проведения частичной ковидной амнистии в Петербурге.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама