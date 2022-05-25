В Смольном допустили введение частичной ковидной амнистии

Администрация Петербурга готова рассмотреть вопрос о закрытии административных дел, связанных с несоблюдением противоэпидемических требований, пишет портал MR7 со ссылкой на пресс-секретаря Смольного Инну Карпушину. Правда, речь пока может идти только о свежих протоколах.

"Правительство Петербурга проанализирует текущие административные дела, по которым ещё не принято решение, и в случае, если они возбуждены не в отношении "злостных" нарушителей, скорее всего, будет принято решение об их прекращении", - обозначила она позицию городского руководства.

Тема возникла после того, как ковидную амнистию для бизнеса и граждан утром 25 мая объявил столичный мэр Сергей Собянин.

Напомним, что масочный режим и иные противоэпидемические правила, включая запрет на публичные мероприятия, действуют в Петербурге с марта 2020 года. В мае губернатор Александр Беглов предложил главному санитарному врачу страны Анне Поповой отменить обязательное ношение медицинских масок в городе. Штраф за отсутствие маски в общественном месте составляет 4 тысячи рублей, повторное нарушение "стоит" на тысячу больше.