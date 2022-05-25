Мэр Москвы объявил ковидную амнистию для бизнеса и граждан

Руководство Москвы решило выплатить представителям бизнеса и рядовым гражданам субсидии в качестве компенсации ранее уплаченных ковидных штрафов, известил столичный мэр Сергей Собянин у себя в блоге.

Решение принято в качестве одной из мер по смягчению санкционного давления, указал городской глава.

По словам Собянина, столичные суды по-прежнему продолжают взыскивать наложенные на нарушителей ковидного режима штрафы, даже невзирая на отмену всех введённых антивирусных ограничений. Мэр уверен, что мера исчерпывающая, поэтому он объявляет ковидную амнистию.

"Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений. Правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов", - рассказал о принятых мерах Собянин.

Амнистия обретает легитимную силу 1 июня текущего года. Власти Москвы обещают прекратить взыскания, а также возвратить горожанам и бизнесу около 13,6 млрд рублей.

Для того чтобы получить субсидию, москвичам следует подать заявления через центры "Мои документы".

Фото: sobyanin.ru