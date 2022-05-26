Госдума может расширить льготы при поступлении в ПТУ для контрактников и детей силовиков

Госдума может в июне принять в первом чтении законопроект о праве приоритетного поступления в ПТУ, техникумы и колледжи для 13 категорий граждан, рассказали 26 мая "Известия". Авторами документа стала группа сенаторов и депутатов от "Единой России".

Проект предусматривает внесение изменений в статью 68 закона "Об образовании". Согласно тексту, преимущественное право зачисления в учреждения среднего специального образования получат военнослужащие по контракту, дети погибших при несении службы силовиков, инвалиды войны, участники испытаний ядерного оружия и конфликта в Чечне. Также нововведение распространится на сирот, детей-инвалидов I и II группы, граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также граждан до 20 лет, имеющим только одного родителя — инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума.

В аппарате комитета Госдумы по просвещению "Известиям" сообщили, что законопроект будет поддержан и рекомендован к принятию в июне. "Этим людям надо уделить особое внимание. Безусловно, они должны проходить вступительные испытания наравне со всеми, но при равных оценках иметь некий бонус. Ведь если для обычного абитуриента непрохождение на бюджет будет большой проблемой, то для детей, которые остались без поддержки родителей, это может стать настоящей трагедией", — поведала изданию первый зампред комитета Яна Лантратова.

В свою очередь, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина поддержала инициативу частично. "Приоритетное поступление в техникумы и колледжи детей-сирот, инвалидов, погибших можно поддержать. А вот что касается военных контрактников, то я не уверена, что это нужно делать", — высказалась она.

В правовом управлении Госдумы законопроект раскритиковали, заявив, что предлагаемые преференции для отдельных поступающих "расходятся с установленной Федеральным законом гарантией общедоступности и ограничивают иных лиц в праве на такое обучение".

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