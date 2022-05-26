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Новости 14:35

Путин усмотрел положительные стороны в уходе зарубежных компаний из России

фото ЗакС политика Путин усмотрел положительные стороны в уходе зарубежных компаний из России

Уход иностранных компаний из России может пойти на пользу стране, заявил 26 мая президент Владимир Путин в своем выступлении на Евразийском экономическом форуме. По его мнению, освободившиеся места смогут занять отечественные предприниматели.

"Многие наши партнеры из той же Европы заявили о том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, — может быть, и слава богу", — цитирует слова Путина ТАСС. По версии президента, российские производители уже "подросли" на этом фоне.

Также в своей речи президент пожаловался на попытки отрезать Россию от зарубежных технологий. "Мы понимаем огромные технологические преимущества, преимущества высоких технологий в развитых экономиках. Мы не собираемся себя от этого отрезать, нас хотят оттуда немножко выдавить", — заявил глава государства, при этом выразив мнение, что "в современном мире это просто нереалистично — невозможно".

В среду депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за введение внешнего управления в зарубежных компаниях, покинувших российский рынок.


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