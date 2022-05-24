Госдума поддержала законопроект о внешнем управлении для покинувших Россию компаний

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за законопроект о введении внешней администрации для покинувших Россию зарубежных компаний, сообщило 24 мая ТАСС. Авторами документа выступила группа сенаторов и депутатов от "Единой России".

Законопроект предполагает введение внешнего управления на основании решения суда по предложению межведомственной комиссии при Минэкономразвития. При этом действие его распространяется на компании, ушедшие с российского рынка "без очевидных экономических причин" и "основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США". Отмечается, что эти компании также должны быть "единственными поставщиками критически важных производств, выпускать товары первой необходимости или быть градообразующими".

Проект допускает возможность продажи собственниками пакета акций или же возобновления работы в России.

Ранее законопроект получил одобрение думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, а перед этим — правительственной комиссии по законопроектной деятельности.