Комитет Госдумы одобрил законопроект о внешнем управлении покинувшими Россию компаниями

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении законопроекта о введении внешнего управления в ушедших из России иностранных компаниях, сообщило 20 мая РИА "Новости".

Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесла в апреле группа сенаторов и депутатов от "Единой России". Документ предполагает введение по решению суда внешнего управления в компаниях, которые "приняли решение без очевидных экономических причин и являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими".

При этом проект допускает возможность продажи зарубежными собственниками своих российских подразделений или же возобновления их работы в стране. Отмечается, что внешнее управление сможет вводиться в отношении компаний, доля в которых иностранного капитала превышает 25%.

Ранее законопроект одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.