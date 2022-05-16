Комиссия правительства одобрила законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект о введении внешнего управления покинувшими российский рынок иностранными компаниями, сообщила 16 мая пресс-служба "Единой России".

По версии единороссов, проект "поможет сохранить рабочие места и обеспечить стабильность экономики в условиях санкций". Непосредственно положения документа касаются компаний, которые "приняли решение без очевидных экономических причин и являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими".

Внешнее управление будет вводиться по решению суда. При этом законопроект оставляет возможность зарубежным собственникам продать предприятия или же самим возобновить их работу в России. "Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости", — заявили в "Единой России".

В апреле члены "ЕР" внесли на рассмотрение Госдумы законопроект в внешнем управлении зарубежными компаниями, ушедшими с российского рынка. До этого секретарь генсовета партии Андрей Турчак высказался в пользу национализации "производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине".

Сегодня стало известно об окончательном уходе McDonald's из России. Кроме того, появилась информация о выкупе турецким холдингом FLO Retailing российского подразделения Reebok. Также мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переводе столичного завода "Рено Россия" на баланс города и о планах выпуска на его мощностях автомобилей "Москвич".