Беглов поздравил Миллера и Ходырева с избранием почетными гражданами

Статус почетного гражданина обладает исключительным авторитетом, а его обладатели внесли "огромный" вклад в развитие Петербурга, выразил мнение губернатор Александр Беглов в официальном поздравлении главы Газпрома Алексея Миллера и экс-главы Ленгорисполкома Владимира Ходырева с избранием почетными гражданами. Сообщение об этом опубликовала 26 мая пресс-служба градоначальника.

"Быть почетным гражданином культурной столицы России — это особая честь. Нигде в мире этот статус не пользуется таким высоким авторитетом, как у нас", — объявил Беглов и добавил, что "вклад каждого из его обладателей в развитие нашего города огромен", а их профессиональный путь и достижения служат примером для молодых петербуржцев.

В своем поздравлении Беглов отметил вклад Газпрома в благоустройство Петербурга, развитие детского спорта, а заодно и в дело сохранения культурного наследия. В свою очередь, поздравляя Ходырева, губернатор объявил, что тот проявил себя во главе Ленгорисполкома в 1983-1990 годах "как талантливый организатор и рачительный хозяйственник, человек энергичный и творческий, беззаветно преданный своему делу и нашему любимому городу".

Накануне депутаты Заксобрания проголосовали за наделение Миллера и Ходырева статусом почетных граждан Петербурга.