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Новости 15:13

С Google взыскали 7,7 млрд рублей: компания полностью погасила свои долги перед РФ

фото ЗакС политика С Google взыскали 7,7 млрд рублей: компания полностью погасила свои долги перед РФ

С американской IT-компании Google судебным приставам удалось принудительно взыскать 7,2 млрд оборотного штрафа и 505 млн исполнительского сбора, передает "Интерфакс". В соответствии с российским законодательством возможность оплатить штраф добровольно исчезла 19 марта.

Таким образом, все накопленные долги перед российским государством на сегодняшний день компания выплатила. Оборотный штраф от общей выручки за 2020 год назначили в декабре прошлого года из-за систематического неудаления контента, распространение которого запрещено в РФ (ч. 5 ст. 13.41 КоАП).

Отметим, что на прошлой неделе российская "дочка" Google (ООО "Гугл") начала процедуру оформления банкротства по причине "невозможности выполнения денежных обязательств", включая зарплаты и другие "обязательные платежи". В российском филиале IT-гиганта работают более 200 человек.


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