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Новости 16:26

Володин: Единороссы причастны к появлению большинства законов, принятых нынешним созывом Госдумы

фото ЗакС политика Володин: Единороссы причастны к появлению большинства законов, принятых нынешним созывом Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил 26 мая о принятии 314 законов за время, прошедшее с начала работы нынешнего созыва, передает ТАСС. Своими подсчетами он поделился на встрече главы "Единой России" Дмитрия Медведева с президиумом думской фракции партии.

"В нашем законотворческом портфеле 1 249 законопроектов, есть над чем работать. За прошедшее время, за семь месяцев принято 314 законов", — озвучил данные Володин.

Как следует из слов спикера, авторами почти половины (49%) принятых законов оказались члены фракции "ЕР". При этом, по его заявлению, единороссы оказались причастны к появлению еще 44% законов, но уже в соавторстве с представителями других фракций.

Второе место по количеству принятых инициатив среди парламентских фракций принадлежит ЛДПР (5%), а третье — "Справедливой России — За правду (2%) "уточнил Володин.

Сегодня же Медведев призвал единороссов пересмотреть программу в связи с "форс-мажорной" ситуацией.

Восьмой созыв Госдумы был избран на выборах 19 сентября 2021 года. Большинство мест (325) досталось представителям "Единой России".


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