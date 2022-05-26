Суд закрыл дело о нападении сотрудника Эрмитажа на посетителя: стороны примирились

В Петербурге мировой судья судебного участка № 199 Центрального района прекратил производство по уголовному делу, которое возбудили из-за драки в здании Эрмитажа прошлой осенью. Сотрудника музея Илью Астрова, который сломал нос на проходной одному из посетителей, обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, потерпевший сам попросил суд прекратить дело, поскольку счел инцидент исчерпанным: стороны примирились, и Астров восполнил нанесенный ущерб.

Напомним, что вскоре после происшествия в Telegram-канале Эрмитажа было опубликовано извинение, принесенное всем посетителям. В том же посте было сказано, что агрессивное поведение сотрудника объясняется стрессом из-за пандемии коронавируса и сопутствующих ей трудностей.