Над Пулковским шоссе после двухлетней реконструкции открыли путепровод

После реконструкции, занявшей почти два года, в Петербурге торжественно открыли путепровод над Пулковским шоссе, который соединяет грузовые станции Предпортовая и Среднерогатская. Как сообщает пресс-служба Смольного, на мероприятие приехали губернатор Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров. Последний анонсировал расширение путепровода для того, чтобы по нему можно было пустить пассажирские поезда. Беглов, со своей стороны, расценил окончание работ как "большой подарок" от железнодорожного монополиста Петербургу в канун дня рождения города.

"Вы построили этот путепровод в традициях ленинградской – петербургской архитектуры. Он будет украшать наш город", - добавил губернатор.

По словам градоначальника, завершение реконструкции железнодорожного пути стало необходимым условием для расширения шоссе до четырех полос в сторону центра города. В соответствующий проект, который сейчас проходит бюрократическое согласование, включено создание боковых карманов, новых автобусных остановок, наземного пешеходного перехода и велодорожек.

фото: пресс-служба Смольного