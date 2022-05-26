Смольный намерен удвоить товарооборот со странами Латинской Америки

Правительство Петербурга рассчитывает увеличить в два раза товарооборот города с латиноамериканскими странами, сообщил 26 мая ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета по внешним связям Сергея Маркова. Подобными планами последний поделился на встрече с дипломатами из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, состоявшейся на площадке порта Бронка.

По словам Маркова, в настоящее время товарооборот между Петербургом и латиноамериканскими и карибскими странами равняется 2,5 миллиарда долларов. "Санкт-Петербург сотрудничает в многочисленных сферах — не только закупает, но и в том числе инвестирует в производство в ряде стран Латинской Америки. Мы вполне можем удвоить товарооборот Санкт-Петербурга с вашими странами", — заявил чиновник собравшимся.

По мнению Маркова, для увеличения оборота со странами Латинской Америки у Петербурга "есть все перспективы". "Если сравнить с товарооборотом со странами СНГ, он у нас порядка 5,3 миллиарда долларов. Та номенклатура продукции, которая поставляется, она у нас до сих пор востребована. Мы готовы расширять объемы по существующей номенклатуре и предлагать новые", — высказался по завершении встречи зампред, выступая перед журналистами.

Ранее вице-губернатор Алексей Корабельников заявил о стабильной ситуации в экономике города.