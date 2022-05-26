"Известия": Nike остается в России

Американская компания Nike продолжит работу на российском рынке, пишут 26 мая "Известия" со ссылкой на источник, близкий к производителю. Представитель ассоциации "Русбренд", членом которой является компания, указал, что ее российский офис продолжает работу.

Как рассказал собеседник "Известий", у Nike в России закончился договор с франчайзи-партнером Inventive Retail Group. Продлевать его не стали, поскольку в сложившихся экономических условиях компания не может гарантировать выполнение поставок продукции в полном объеме. Кроме того, производитель хочет оценить сложившиеся условия и не заинтересован в поиске новых партнерств для открытия монобрендовой розницы.

В то же время Nike готова поставлять свои товары в мультибрендовые магазины. Сейчас компания принимает заказы на коллекцию 2023 года.

Накануне стало известно о прекращении действия соглашения между Nike и Inventive Retail Group, из-за чего последняя решила закрыть большинство магазинов в России.