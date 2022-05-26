ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 26 мая, 20:56

РКН участвует в разработке законопроекта, ужесточающего наказание за утечки личных данных

фото ЗакС политика РКН участвует в разработке законопроекта, ужесточающего наказание за утечки личных данных

Глава Роскомнадзора Андрей Липов, выступая на Общественном совете при своем ведомстве, сообщил, что его коллеги привлечены к работе над новым законопроектом, который ужесточает ответственность за утечки персональных данных. В случае принятия инициативы торговцев такого рода информацией ждет уголовное наказание. Отдельные положения закона будут касаться защиты детей, электронных сервисов и инфраструктуры.

"По нашему мнению, только так можно остановить вал преступлений, связанных с утечками и незаконной продажей чувствительной для россиян информации", - приводит слова Липова пресс-служба РКН.

Участники встречи также озвучили актуальную статистику, относящуюся к борьбе с распространением фейковой и запрещенной информации. Прозвучавшие данные охватывают период, начинающийся с последних дней февраля.

"Выявлено и удалено свыше 117 тыс. фейков, 38 тыс. призывов к протестам, заблокировано 1 177 ресурсов с украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией 202 млн пользователей", - сообщает Telegram-канал ведомства.

Отметим, что ровно неделю назад замглавы РКН Милош Вагнер уже рассуждал в стенах Госдумы о целесообразности введения уголовного наказания за утечки персональных данных. Ответственность, по его мнению, должны нести и конечные пользователи этих "сливов".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама