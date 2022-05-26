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Новости 26 мая, 22:45

Беглов пообещал помочь Мариуполю подготовиться к зиме

фото ЗакС политика Беглов пообещал помочь Мариуполю подготовиться к зиме

Губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78" вечером 26 мая рассказал, какую помощь Петербург может оказать занятому российскими войсками Мариуполю. 

Помимо восстановления Октябрьского района города, российский мегаполис намерен заняться восстановлением инженерных коммуникаций и другими работами. Среди них - подготовка Мариуполя к зиме, заявил Белов.

"В первую очередь это то, что касается инженерной инфраструктуры. Это электроснабжение, это газоснабжение, это вода, водоотведение. Это транспортная инфраструктура, это дороги. Это прежде всего, конечно, подготовка города к зиме - это важный очень вопрос. Это подготовка к новому учебному году, к 1 сентября. Это школы, детские сады, поликлиники и ряд других направлений", - перечислил градоначальник.

Беглов пообещал, что лично посетит Мариуполь и встретится там "со своими коллегами".

Также губернатор сообщил о готовности Петербурга принять детей из Мариуполя в летние лагеря. Денег на поддержку приазовского города в региональном бюджете хватит, заверил Беглов. Он напомнил, что Петербург за четыре месяца 2022 года получил в бюджет 438 млрд рублей доходов, выполнив наполовину годовой план.

Напомним, ранее Беглов объявил, что Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами. Соответствующее соглашение должны подписать в ближайшее время.


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