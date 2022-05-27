За время действия масочного режима в Петербурге поймали свыше 3 тысяч нарушителей

За более чем два года, пока в Петербурге действовал масочный режим, — с 28 апреля 2020 года по 26 мая 2022 года — в городе в руки чиновников и правоохранителей попались 3166 человек, нарушивших антиковидное предписание, информирует комитет по транспорту. На всех составили административные протоколы.

Штраф за отсутствие маски в общественном месте составлял 4 тысячи рублей, повторное нарушение обойдётся рецидивисту на тысячу дороже.

Напомним, что начиная с пятницы, 27 мая, вступают в силу послабления, внесенные в "антикоронавирусное" постановление № 121. В частности, в городе официально упраздняется масочный режим.