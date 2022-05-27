"Весело и вкусно", "Тот самый", "Свободная касса": В России выбирают название для нового McDonald's

Компания, выкупившая российскую сеть McDonald's, думает над тем, как назвать свои новые рестораны, пишет Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на источник. Всего рассматриваются пять рабочих вариантов, ни одно из которых не созвучно экс-имени.

Издание ссылается на данные Роспатента, согласно которым 25 мая текущего года McDonald's подал заявки на регистрацию таких брендов, как "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса".

Напомним, что руководство McDonald's неделю назад объявило о продаже сети своих российских точек сибирскому бизнесмену Александру Говору. Позднее сообщалось, что называться видоизмененные рестораны будут "Mc", причем заглавной букве могут оставить фирменное начертание.