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"Нужно двигаться вперед и ни в коем случае не сравнивать": Иткин о новом лидере ЛДПР

фото ЗакС политика "Нужно двигаться вперед и ни в коем случае не сравнивать": Иткин о новом лидере ЛДПР

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Павел Иткин в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что положительно оценивает нового лидера партии Леонида Слуцкого. Он отметил, что не стоит сравнивать Слуцкого с бывшим председателем Владимиром Жириновским. 

- Когда все обсуждают замену Владимиру Вольфовичу - это просто неправильно изначально поставленный вопрос. Заменить Владимира Вольфовича невозможно. <...> Не нужно сравнивать и отождествлять Слуцкого с Владимиром Вольфовичем. Это новый этап. Непростой для партии, но который требует переосмысления, корректировки работы. Нам нужно просто двигаться вперед и ни в коем случае не сравнивать, - заявил Иткин. 

Иткин предположил, что партии в дальнейшем предстоит "определенное переосмысление", а в каких-то вопросах может понадобиться корректировка работы региональных отделений. Сейчас у ЛДПР достаточный функционал для продолжения работы, добавил парламентарий.

Однопартийцы единогласно поддержали кандидатуру Слуцкого на пост председателя партии на на съезде 27 мая. На прошлой неделе его назначили главой фракции в Государственной думе.

О смерти основателя партии Владимира Жириновского стало известно в начале апреля 2022 года. Он скончался в ЦКБ Управления делами президента, где восстанавливался после перенесенного коронавируса.

Константин Леньков


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