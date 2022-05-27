Губернатор предложил повысить выплаты себе, чиновникам и депутатам

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой повысить выплаты себе, чиновникам и депутатам Заксобрания, сообщила 27 мая "Фонтанка" со ссылкой на текст законопроекта, опубликованный на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Инициатива губернатора вносит изменения в три городских закона. В закон "О Губернаторе Санкт-Петербурга" предлагается внести поправку, увеличивающую размер ежемесячной надбавки за особые условия работы с пяти до семи должностных окладов. Поправка к закону "О гарантиях деятельности лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Санкт-Петербурга" позволит увеличить размер ежемесячной надбавки депутатам Заксобрания, членам Горизбиркома и чиновникам с четырех до шести окладов.

Наконец, в случае изменения закона "О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга" размер выплат служащим увеличится с шести до восьми окладов.

После прохождения антикоррупционной экспертизы документ должен поступить на рассмотрение депутатов Заксобрания. В случае принятия он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Согласно опубликованной Бегловым декларации, в 2021 году он заработал 4,4 миллиона рублей, что в 2,5 раза меньше заработка его супруги.