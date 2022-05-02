Годовой доход губернатора Петербурга Беглова составил 4,4 млн рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов за 2021 год заработал 4,4 млн рублей, что на 350 тысяч рублей больше, чем за прошлый отчетный период. Сведения о доходах и имуществе градоначальника и его супруги опубликованы на сайте Смольного.

В собственности у Беглова, как и раньше, значатся три земельных участка, половина жилого дома, квартира и гараж. Кроме того, в пользовании губернатора находится квартира площадью 106,7 кв.м.

Жена губернатора, Наталья Беглова, за 2021 год заработала в 2,5 раза больше супруга - 11,7 млн рублей. В 2020 году она отчитывалась о доходе в 11,5 млн рублей. Список недвижимости в собственности супруги губернатора сократился: в нем больше не указаны доли в двух земельных участках общей площадью 1719 кв.м и доме площадью 242 кв.м. Теперь Наталья Беглова владеет одним участком (988 кв.м), домом (61 кв.м), четырьмя квартирами (106 кв.м, 56 кв.м, 35 кв.м и 158 кв.м) и гаражом. В пользовании у нее имеется участок площадью 23 кв.м и машино-место. Все эти объекты и в прошлом году были указаны в ее отчете о доходах. Жена губернатора, судя по декларации, ездит на автомобиле Mercedes-Benz E 300. У самого Александра Беглова транспортных средств в собственности не значится.

Ранее о доходах отчитались члены правительства Петербурга и депутаты Законодательного собрания.