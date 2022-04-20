Чем богаты в Смольном: Члены правительства отчитались о доходах

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Члены правительства Петербурга сообщили о нажитом за 2021 год. Сведения о доходах появились на сайте Смольного вечером 20 апреля. Большинство семей чиновников свои доходы увеличили. Только у одного вице-губернатора в декларации упоминается "недружественное" государство.

Средний годовой доход члена правительства Петербурга - 10,4 млн рублей. Однако у большинства он не превышает 5 млн рублей. Только три вице-губернатора отчитались о суммах более 10 млн: Максим Соколов, Ирина Потехина и Сергей Дрегваль.

Ответственный за энергетику и тарифы Дрегваль о доходах на сайте Смольного отчитывался впервые. В городское правительство из "МРСК Урал" он пришел в январе 2021 года и в прошлом году был от публикации декларации освобожден. Дебют удался - Дрегваль сразу же занял первое место с доходом в 59 млн рублей.

Вторым по объемам доходов может похвастаться курирующая вопросы образования Ирина Потехина. Она отчиталась о 28,1 млн рублей. Вероятно, часть этой суммы - результат продажи имущества. Чиновница в течение года совершила несколько сделок - продала два дома с земельными участками и купила новый надел с частным домом.

Рекордсмен предыдущих двух лет, "транспортный" вице-губернатор Максим Соколов на этот раз оказался лишь третьим. Чиновник задекларировал 11,1 млн рублей - более чем на 6 млн меньше, чем в прошлый раз.

Зато Соколов остается единственным членом правительства, упомянувшим в декларации иностранную недвижимость. В пользовании своего несовершеннолетнего ребенка он указал "койко-место" в признанной не так давно "недружественной" Швейцарии. Проект "Хроники" рассказывал, что в этом государстве учится 17-летний младший сын вице-губернатора. По информации издания, ранее образование там якобы получили два других наследника заместителя губернатора Петербурга, позже переехавшие в США.

Супруга Соколова Анжелика Рыскова задекларировала доход в 30,7 млн рублей. По итогу 2020 года было на 8,5 млн больше. Рыскова, судя по данным системы "За честный бизнес", владеет долями в ООО "Коворкинг на Казанской" и ООО "СИБ-Инвест М". Она также была в числе учредителей ООО "Икс-Клиника", которое управляло элитным медцентром X-Clinic в Курортном районе.

Но наибольший доход из вторых половинок петербургских вице-губернаторов задекларировала не она, а жена "политического" зама Александра Беглова Максима Мейксина. Татьяна Мейксина отчиталась о 42,3 млн рублей. Ее супруг - о 4 млн. Судя по представленным сведениям, в 2021 году жене вице-губернатора удалось продать два земельных участках и два нежилых помещения. Татьяна Мейксина тоже занимается бизнесом. Согласно данным из открытых источников, она руководит компаниями "4V-Недвижимость" и "Северо-Западное инвестиционное агентство".

Самые основательные покупки в 2021 году совершил руководитель администрации губернатора Валерий Пикалёв. В его собственности появились два новых земельных участка площадью 4 345,0 и 3 447,0 кв. м взамен старому площадью 1 699 кв. м, а также вторая квартира площадью 98,2 кв. м и доля в нежилом помещении. Чиновник ответственно указал в декларации, что приобрел это всё за счет накоплений за предыдущие годы.

Кроме того, Пикалёв сменил свой автомобиль. Если раньше он передвигался на Mercedes Benz GLS 350 D, то теперь на Mercedes Benz GLS 400 D. "Мерседесы" вообще популярны в городском правительстве. Их задекларировали семьи четырех чиновников. Помимо Пикалёва, это вице-губернатор Анатолий Повелий (Mercedes Benz G 350 D), супруга вице-губернатора Алексея Корабельникова (Mercedes Benz GLS 350 D) и всё та же Анжелика Рыскова (Mercedes Benz CLS).

Самый уникальный автомобиль - у вице-губернатора по культуре и спорту Бориса Пиотровского. Он пользуется электрокаром Tesla Model S 90D. Ранее Пиотровский положительно высказывался об автомобиле производства компании Илона Маска в интервью Sobaka.ru:

"В других странах покупка электромобиля не облагается НДС или субсидируется, но, к сожалению, не в России. Тут итоговая цена, как за ­суперлюкс, а внутри — далеко не роллс-ройс с панелями из карельской березы. Логики ноль: Tesla не портят воздух, не тратят производные нефти. Город преобразился бы, если бы все перешли на транспорт с электрической зарядкой".

Из членов городского правительства о доходах и имуществе отчитались все, кроме губернатора Александра Беглова. Его сведения традиционно публикуются позже.

Сергей Еремеев