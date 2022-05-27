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Новости 15:03

Google грозит штраф до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян

фото ЗакС политика Google грозит штраф до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья в Москве рассмотрит 16 июня выписанный Роскомнадзором административный протокол в отношении Google, сообщило в пятницу РИА "Новости". Компании грозит штраф в размере от шести до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные россиян на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

"В суд поступил административный протокол в отношении Google LLC, составленный по ч.9 ст. 13.11 КоАП РФ (Повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ)", — рассказали "Интерфаксу" в суде.

Ранее суды неоднократно налагали штрафы на Google. Накануне судебные приставы взыскали с компании 7,7 миллиарда рублей, благодаря чему последняя погасила все свои долги перед российским государством.

Фото: pixabay


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