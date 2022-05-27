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Новости 17:32

Силуанов: Россия будет выплачивать госдолг ради сохранения имиджа

фото ЗакС политика Силуанов: Россия будет выплачивать госдолг ради сохранения имиджа

Россия продолжит выполнять обязательства по внешнему долгу, заявил глава Минфина Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве. В своей речи министр назвал РФ "надежным заемщиком" и добавил, что "эти времена <...> безусловно пройдут, но осадок останется".

"Мы всеми сейчас способами будем подтверждать роль надежного заемщика. И даже в этих условиях, когда нам объявляют ограничения по выплате нашего долга, будем давать возможность получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам, с тем чтобы сохранить имидж нашей страны как надежной страны, с которой можно иметь дело", — приводит слова Силуанова РИА "Новости".

Ранее Минфин США выступил с заявлением, что не станет продлевать лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в долларах. В ответ в российском Минфине заявили, что в таком случае перейдут на рубли.

На этой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил двум профильным комитетам изучить вопрос приостановки выплат России по внешнему госдолгу вплоть до разморозки активов страны за рубежом.

Фото: pixabay


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