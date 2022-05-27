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Новости 17:38

В Екатеринбурге 80-летняя пенсионерка получила штраф за раздачу пацифистских листовок 9 мая

фото ЗакС политика В Екатеринбурге 80-летняя пенсионерка получила штраф за раздачу пацифистских листовок 9 мая

Суд в Екатеринбурге решил оштрафовать по административной статье о дискредитации российской армии 80-летнюю пенсионерку Галину Бастрыгину, делится местное издание "Вечерние новости" в своём Telegram-канале.

Как итог, женщине вменили ст. 20.3.3. КоАП и назначили санкцию в размере 30 тысяч рублей.

Поводом для претензий екатеринбургских правоохранителей стала раздача Бастрыгиной пацифистских листовок, которую она вместе со своей подругой 79-летней Светланой Молевой устроила 9 мая в городском парке Победы.


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