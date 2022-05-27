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Новости 18:06

"Дочка" McDonald's зарегистрировала в РФ свой новый домен

фото ЗакС политика "Дочка" McDonald's зарегистрировала в РФ свой новый домен

Российская "дочка" McDonald's ЗАО "Москва-Макдоналдс" отчиталась о регистрации нового домена — veseloivkusno.ru. Соответствующие данные появились в сетевом протоколе Whois.

Домен зарегистрирован на период с 26 мая 2022 года до 26 мая 2023 года. Сайт veseloivkusno.ru пока что не опубликован и находится в разработке.

Параллельно сообщается, что Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о приобретении компании "Макдоналдс Корпорейшн" российской компанией "Клуб Отель". ФАС обещает в установленном порядке оценить то, как данная сделка повлияет на отечественный рынок питания.

Ранее 27 мая Агентство городских новостей "Москва" сообщило, что McDonald's подал в Роспатент заявки заявки на регистрацию таких брендов, как "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса". Предполагается, что бывшая сеть ресторанов может получить какое-либо из данных наименований.


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