Проведение спецоперации требует серьезных трат, заявил глава Минфина

Министр финансов Антон Силуанов сообщил о необходимости привлечения "огромных ресурсов" на проведение специальной военной операции, пишет 27 мая "Интерфакс". Заявление прозвучало в ходе выступления чиновника на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

Как напомнил министр, в этом году было отменено бюджетное правило, из-за чего все нефтегазовые доходы стали расходоваться. В результате в этом году на пенсионное обеспечение запланировано 600 миллиардов рублей, "в следующем году один триллион, в последующем такие же объемы".

"Деньги на проведение спецоперации — огромные ресурсы тоже нужны, —признал Силуанов. — Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам".

По словам главы Минфина, к настоящему моменту на поддержку экономики и граждан было потрачено восемь триллионов рублей. "Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан", — отметил Силуанов.

В своей лекции министр также сообщил, что Россия продолжит обслуживать внешний долг ради сохранения имиджа.