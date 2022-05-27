Беглов вручил знаки отличия новым почётным гражданам Петербурга Миллеру и Ходыреву

Петербургский градоначальник Александр Беглов решил вручить почётные знаки отличия новым почётным гражданам Северной столицы Алексею Миллеру и Владимиру Ходыреву в день города 27 мая, делится пресс-служба Смольного. Церемония награждения прошла в Ротонде Мариинского дворца.

В мероприятия по вручению знаков отличия главе "Газпрома" и экс-председателю Ленгорисполкома поучаствовали руководитель Совфеда Валентина Матвиенко, постпред президента в СЗФО Александр Гуцан, спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский и другие почётные граждане Северной столицы.

"Мы собрались в Ротонде Мариинского дворца, чтобы продолжить добрую и красивую традицию. Звание почетных граждан есть во многих городах мира. Но в Петербурге люди, наделённые этим статусом, пользуются особым авторитетом", - высказался по случаю Беглов.

По мнению губернатора, и Миллер, и Ходырев внесли большой вклад в историю города на Неве.

В основном заслуги в развитие Петербурга, согласно речи губернатора, принадлежат Миллеру. Это и "надёжное газоснабжение", и возведение спортобъектов, и реконструкция улиц и зелёных зон, помощь объектам культуры и благотворительность.

Ходырев, по мнению Беглова, мог запомниться горожанам благодаря вкладу в транспортную сферу: началу строительства дамбы, открытию метро, появлению новых жилых кварталов.

ЗАКС.Ру рассказывал о том, как Миллера и Ходырева избирали новыми почётными гражданами Петербурга.