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Новости 27 мая, 18:53

С 1 июня из Пулково запустят регулярные рейсы во Владивосток

фото ЗакС политика С 1 июня из Пулково запустят регулярные рейсы во Владивосток

"Аэрофлот" запускает регулярные чартерные рейсы из Петербурга во Владивосток, следует из пресс-релиза, опубликованного в Telegram-канале авиакомпании.

Перелёты на лайнерах Boeing 777 будут осуществляться дважды в неделю: вылет из Северной столицы — по средам и воскресеньям (отправление в 17:15, прилёт в 08:50), а из Владивостока — по четвергам и понедельникам (вылет в 11:45, а прилёт в 13:25). Вылет — по местному времени.

На данных рейсах будут доступны субсидированные тарифы для льготных категорий населения.

Напомним также, с 10 июня авиакомпания "Россия" начнёт осуществлять прямые рейсы по маршруту Пулково — Ереван.


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