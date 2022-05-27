В "Красненькую речку" нырнула прокуратура

Прокуратура Кировского района Петербурга передала полиции материалы проверки местной администрации МО "Красненькая речка". Внимание ведомства привлек контракт на уборку и благоустройство на сумму 12,8 млн рублей.

УМВД по Кировскому району Петербурга поручили дополнительную проверку обстоятельств заключения контракта между местной администрацией "Красненькая речка" и индивидуальным предпринимателем Антоном Скороходовым. Надзорное ведомство усмотрело "признаки возможных противоправных действий при установлении цены контракта". Есть подозрение, что стартовая цена могла быть определена с нарушением закона о закупках.

Первую проверку полиция провела еще в марте-апреле. Уголовное дело решили не возбуждать. Однако прокуратура это решение отменила и вновь обратилась в МВД.

Скороходов — постоянный подрядчик МО "Красненькая речка". Согласно данным из открытых источников, за последние четыре года он заключил с муниципалитетом семь контрактов по благоустройству на общую сумму более 101 млн рублей. Как ИП Скороходов зарегистрировался в марте 2018 года, а до этого руководил компанией "Меркурий". Она тоже активно сотрудничала с "Красненькой речкой", заключив с ней восемь контрактов на 135,1 млн рублей. По объемам законтрактованных средств "Меркурий" и ИП Скороходов — абсолютные лидеры среди всех поставщиков муниципалитета за последние 10 лет.

30 апреля 2019 года ИП Скороходов и МА "Красненькая речка" подписали контракт на сумму 12,835 млн рублей на содержание территории зеленых насаждений, ремонт и обслуживание оборудования детских и спортивных площадок, а также на благоустройство. Конкурсная комиссия, состоявшая из трех сотрудников муниципальной администрации, по разным причинам не допустила до участия в этом аукционе авторов четырех заявок. В отсутствии конкуренции Скороходов снизил первоначальную стоимость контракта всего на 65 тысяч рублей.

Исполнителю контракта предстоял внушительный комплекс работ: уборка территорий в зимнее и летнее время, посадка цветов во дворах, санитарная рубка, омолаживание и обрезка деревьев, обслуживание детских и спортивных площадок, ямочный ремонт дорог, установка и ремонт ограждения, детского оборудования и малых архитектурных форм, очистка дорожек. Уборке подлежала площадь 125,2 кв. м.

По информации ЗАКС.Ру, прокуратура установила, что начальная максимальная цена контракта (НМЦК) была определена методом сопоставления цен. То есть заказчик разослал сметную документацию потенциальным исполнителям и запросил рыночные предложения, исходя из которых должна была сформироваться стартовая цена. "Красненькая речка" обратилась в компании "Проминвест", "М-Трейдинг" и "Матис". Все они оценили стоимость работ в 12 900 411 рублей. Такую же сумму, утверждают в прокуратуре, рассчитал сам муниципалитет. В запросах, отправленных потенциальным поставщикам, была указана стоимость оказываемых услуг. Ведомство считает, что это противоречит федеральному закону о контрактной системе в сфере закупок. Однако несоблюдение порядка обоснования начальной цены контракта в данном случае формально не свидетельствует о ее завышении.

Получать контракты от "Красненькой речки" без конкуренции Скороходову удавалось не раз. Если появлялись другие желающие заняться благоустройством округа, им, как правило, в допуске до конкурсов отказывали. Их заявки не соответствовали высоким требованиям заказчика. Так, 6 апреля 2020 года со Скороходовым был заключен контракт на благоустройство территории на 19,7 млн рублей.

Прокуратура посчитала, что заказчик установил неправомерно высокие требования к содержанию конкретных показателей товаров, используемых при выполнении работ. Это привело к подаче только двух заявок, одну из которых до участия в аукционе не допустили именно из-за несоответствия этим показателям. Например, в протоколе конкурсной комиссии говорится, что остаточная пористость асфальтовой смеси и прочность урн, которые предложил потенциальный исполнитель, не соответствуют установленным муниципалитетом требованиям.

Начальная цена контракта в итоге вообще не была снижена. Ее уменьшили только на этапе исполнения, после того как в смету внесли несколько изменений. Прокуратура признала, что требования заказчиком были установлены излишние. Однако возбуждать дело не стали, поскольку сроки привлечения к административной ответственности вышли.

Глава МО "Красненькая речка" Александр Абраменко сообщил ЗАКС.Ру, что об обращении прокуратуры в полицию ему ничего не известно. Он подтвердил, что в курсе только протокола за нарушение порядка ведения контрактов (ч. 2 ст. 7.31 КоАП), который составили после проверки районной прокуратуры.

Сергей Еремеев