Институт зеленых советников в ЗакСе Петербурга ждет восстановления

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Десять "зеленых" организаций Петербурга и экспертов в области экологии обратились к председателю Законодательного собрания с предложением возродить работу Общественного экспертного совета, действовавшего в парламенте без малого 14 лет. Среди обратившихся – ассоциация "РазДельный Сбор", Гильдия экологических журналистов Союза журналистов Петербурга и Ленобласти, региональная рабочая рабочая группа Координационного совета Общественной палаты РФ, Совет народных депутатов "Юго-Запад" и другие.

Как это начиналось

Изначально в Общественный экспертный совет (ОЭС), работавший как неструктурное объединение при депутатах ЗакСа, входили представители научной общественности, промпредприятий, общественных организаций, СМИ и даже органов власти. Цель создания такого сообщества коротко и емко сформулировал депутат ЗакСа пятого созыва, экс-председатель комиссии по экологии и природопользованию Виктор Ложечко: "Я — доктор технических наук, специализируюсь в дорожном строительстве. Но природоохрана для меня в то время была терра инкогнита. Поэтому в 2011 сразу же задумался: где найти людей, знающих предмет досконально? Таким незаменимым ресурсом стало для меня сообщество экспертов, сотрудничавших с депутатами. С того момента все решения комиссии проводили исключительно через согласование и обсуждение с ним".

На самом деле сообщество зеленых советников появилось на свет в 2008 году, при постоянной комиссии по здравоохранению и экологии ЗакСа четвертого созыва. Ее отцом-создателем был доктор медицинских наук Игорь Меркушев. "Первоначально в состав вошли восемь представителей научных и общественных экологических организаций, а в пятом созыве ЗакСа список расширился почти вдвое, составив 15 человек, - рассказывает ЗАКС.Ру Игорь Меркушев. – При этом на заседания депутатской комиссии дополнительно приглашались эксперты самых разных специальностей. С полной убежденностью заявляю: с помощью ОЭС удалось сформировать общественный институт, радеющий за решение вопросов экологического благополучия Санкт-Петербурга".

Реагенты, Красный Бор, etc

По общему мнению экспертов, самым плодотворным был период с 2011 по 2016 годы. Тогда, зимой 2012 года, ОЭС забил тревогу по поводу заваливания рек и каналов города грязным снегом.

- ОЭС предложил использование стационарных снегоплавильных установок, - вспоминает журналист и экологический активист Игорь Агафонов в беседе с ЗАКС.Ру. – С участием экспертов была разработана соответствующая программа. "Водоканал" вложил в проект около 2 млрд рублей. Город изготовил стационарные "снегоплавилки", переоборудовал снегоочистительную технику. С масштабным загрязнением рек и каналов было покончено.

Зелеными советниками была поднята и тема использования в зимнем городе реагентов. "К нам обращались граждане, жаловались на испорченную солевыми разводами обувь, изуродованные лапы домашних питомцев, ржавеющие автомобили, - продолжает Виктор Ложечко. – Мы подключали химиков, токсикологов, специалистов, ведущие общественные организации, прокуратуру. И профессионалы пришли к научно обоснованному выводу: реагенты наносят реальный вред. А в тщательно убранном городе их применение не требуется". Несколько лет, вплоть до 2019 года, реагенты в Петербурге не применялись. Правда, снежные зимы последующих лет вынудили дорожные службы к применению "химии". Хотя эксперты данный вопрос считают по-прежнему дискуссионным.

Самое непосредственное участие ОЭС принял и в судьбе могильника токсичных химических отходов в Красном Бору. "В 2013 году наши ученые и специалисты провели по полигону серию экспертиз, - рассказывает председатель правления Экологического союза СПб, член ОЭС Семен Гордышевский. – Мы доказали, что, несмотря на все заявления дирекции полигона, яды 1 и 2 классов опасности мигрировали за границы объекта, в итоге попадая в Неву. Мы обратились в комиссии ЗакСа, правительство города, к общественности…"

В результате в 2016 году полигон был закрыт на прием отходов. Но, как пояснил Семен Гордышевский, угроза оставалась. ОЭС предложил технические решения по ликвидации опасности. Эти инженерного плана меры предотвратили возможные ЧП. Наконец, в 2018 году город передал "Красный Бор" в федеральное подчинение. Сегодня на могильнике идет рекультивация, которой занимается госкорпорация "Росатом". Опасность Петербургу и Балтике больше не грозит.

Ох уж этот ковид…

Последнее заседание ОЭС состоялось 23 января 2020 года — дальнейшей его работе помешал ковид. И хотя государственные, научные, общественные организации, бизнес-структуры успешно освоили работу "на удаленке", депутаты шестого созыва встречаться со своими экспертами не торопились. Более того, зимой 2021 года, когда ОЭС фактически бездействовал, комиссия по экологии под руководством Марии Щербаковой внесла законопроект об отмене Закона Санкт-Петербурга от 29.03.2006 года №155-21 "Об экологическом мониторинге на территории Санкт-Петербурга". Законодатели проголосовали за. Таким образом, мониторинг в городе стал регулироваться федеральным законодательством.

- Дело в том, что федеральное [законодательство] не обеспечивает современных требований к экологической безопасности мегаполисов, - поясняет Семен Гордышевский. – Именно поэтому в Москве и Петербурге почти одновременно были приняты свои региональные версии. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что в нашем городе он работал не полностью, - продолжает эксперт. - Например, в 2008 году был приостановлен мониторинг почв. Зато в столице закон не только хорошо работает, но и совершенствуется. И москвичи от этого только выигрывают.

Отметим, что опыт работы комиссии по экологии отнюдь не уникален. Общественные экспертные советы действуют и в других комиссиях ЗакСа. Например, по туризму, городскому хозяйству, по инвестициям (в двух последних они учреждены в текущем месяце).

Нынешний же состав постоянной депутатской комиссии по экологии и природопользованию уже две трети года обходится без ОЭС. Что, собственно, и стало причиной озабоченности петербургской экологической общественности.

Так нужен ли депутатам институт зеленых советников или нет? Этот вопрос ЗАКС.Ру попросил прокомментировать председателя комиссии по экологии Алексея Макарова и вице-спикера Законодательного собрания Марину Шишкину.

Алексей Макаров:

"Я возглавил комиссию менее двух месяцев назад. До меня ее председателем был Александр Ходосок, а основным направлением деятельности — мусорная реформа. Комиссия работала эффективно, например, ею создана "Тепловая карта" Санкт-Петербурга, на которой в режиме реального времени отражаются проблемы с вывозом бытовых отходов, уборкой города, процессы взаимодействия с органами власти и т. д. После того, как изменилась структура ЗакСа, была сформирована комиссия по городскому хозяйству и комфортной городской среде, которую и возглавил Ходосок, а полномочия, связанные с обращением с отходами, перешли туда.

Что касается работы ОЭС, считаю важным, чтобы депутаты опирались на экспертные позиции. Особенно когда мы говорим об органах ЗакСа, имеющих отраслевую направленность и занимающихся подготовкой правовых актов в конкретной сфере. Поэтому возрождение деятельности экспертного совета мне представляется разумным и правильным".

Марина Шишкина:

"Мой личный опыт работы в комиссии по экологии в ЗакСе пятого созыва был очень интересен. Экология — многофакторная область знаний: чтобы написать закон, нужно понимать, какие он вызовет последствия, к чему приведет. Представьте врача, который не видит пациентов: он может писать теоретические трактаты, монографии, но они не будут иметь отношения к конкретному больному. Поэтому без экспертов — людей, которые в этой теме варятся и профессионально разбираются — комиссия неполноценна.

С уважением отношусь к депутатам, но какими бы ответственными и образованными они бы ни были, мир комиссии — замкнутый. Могут быть приняты решения, которые не коррелируют с сегодняшней жизнью. А эксперты создают обратную связь. Есть и другой аспект. Комиссия, игнорируя специалистов, берет на себя ответственность за законопроекты, по которым придется жить горожанам. Правильно ли это? Убеждена, что нет.

Считаю, что комиссия по экологии должна сотрудничать не только с экспертами, но и с журналистским сообществом, специалистами из области здравоохранения и т. д. И чем более широкими и открытыми будут обсуждения, тем более точными и правильными — принятые решения.

Я не просто поддерживаю воссоздание ОЭС, считаю, что это необходимо сделать. Тем более, что авторитетные специалисты, на мнение которых можно положиться, в Санкт-Петербурге, слава богу, есть".

Лина Зернова