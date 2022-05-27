Майнеры криптовалют в России обошли аграриев по потреблению электроэнергии

На долю майнеров криптовалют в России приходится более 2% потребляемой электроэнергии, пишет 27 мая "Интерфакс" со ссылкой на заявление замглавы Минпромторга Василия Шпака. По словам чиновника, это больше, чем уходит на сельское хозяйство, и потому рынок следует "обелять".

"Знаете, сколько приходится на долю майнинга в общей карте электрической генерации в нашей стране? А я вам скажу: больше 2%. Это больше, чем расходы электрической энергии на сельское хозяйство. Мы не можем не признавать майнинг в этом смысле деятельностью промышленной или отраслью", — поведал Шпак, выступая на дискуссионной площадке "Единой России" по развитию блокчейн-технологий и регулированию цифровых финансовых активов.

Замминистра напомнил присутствовавшим, что сейчас майнинг криптовалют находится в "серой" зоне и не облагается налогами. По мысли Шпака, отрасль следует "обелить", регулировать и сделать прозрачной для государства.

"Это — вычисления, так или иначе энергию они потреблять будут, деятельность это технологичная. Тут наша позиция совершенно однозначна: майнинг надо признавать, регулировать и встраивать в промышленную деятельность", — резюмировал замглавы Минпромторга.

В начале апреля президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий кандидатов на выборах отчитываться о наличии криптовалют.

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