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Новости 15:35

Суд арестовал у российской "дочки" Google 1 млрд рублей из-за блокировки двух YouTube-каналов

фото ЗакС политика Суд арестовал у российской "дочки" Google 1 млрд рублей из-за блокировки двух YouTube-каналов

Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета и имущество российской дочерней компании Google на общую сумму 1 млрд рублей, пишет "Интерфакс". С соответствующими исками обратилось АО "Москва Медиа".

В своих заявлениях, поданных к Google LLC и ООО "Гугл", компания просила обязать ответчиков снять ограничения на доступ к YouTube-каналем "Москва 24" и "Москва Доверие", а также к видеозаписям, которые на них размещены.

В определениях, опубликованных в картотеке дел Арбитражного суда, 26 мая были удовлетворены оба заявления о принятии обеспечительных мер и наложении ареста на денежные средства и на все имущество, принадлежащие ООО "Гугл", на сумму 1 млрд рублей. 

Ранее суды неоднократно налагали штрафы на Google. Накануне судебные приставы взыскали с компании 7,7 миллиарда рублей, благодаря чему последняя погасила все свои долги перед российским государством.


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