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"Хватит миндальничать": Медведев призвал ужесточить законодательство об иноагентах

фото ЗакС политика "Хватит миндальничать": Медведев призвал ужесточить законодательство об иноагентах

Бывший президент России, ныне зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посвятил новый пост в своём блоге в Telegram рассуждениям на тему иностранных агентов. Политик полагает, что законодательство в данной сфере следует ужесточить ещё сильнее.

В заметке Медведев вновь апеллировал к закону об иноагентах, который был принят в США в 1938 году, и который впоследствии был взят за основу в России. Политик уверен, что обновлённое и более ужесточённое преследование иноагентов должно включать в себя полный запрет на их публичную деятельность, а также возможность их уголовного преследования.

"Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жёстким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций. И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов", — пишет Медведев у себя в Telegram-канале.

Журналист "Русской службы BBC" Андрей Захаров* — "иностранный агент под номером 77", — комментируя публикацию Медведева, предположил, что на подобные мысли высокопоставленного политика мог подтолкнуть его пост с вопросом о том, находится ли сейчас на Украине 27-летний сын председателя "Единой России".

Напомним также, в Госдуме планируют уже в июне подготовить к первому чтению обновлённый и более ужесточённый законопроект об иноагентах.

*Минюст внёс Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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