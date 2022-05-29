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Новости 13:10

Сад Мариинского дворца открыли для посетителей

фото ЗакС политика Сад Мариинского дворца открыли для посетителей

Сад на территории Мариинского дворца 29 мая стал доступен для прохожих, о чем пишет "Фонтанка". Отмечается, что свободно ходить по нему горожанам нельзя было 178 лет и что инициатива открыть зеленую зону принадлежит спикеру ЗакСа Александру Бельскому. Отныне по субботам и воскресеньям погулять по саду желающие смогут с 11 до 19 часов. 

Отметим, что после своего избрания в ЗакС Бельский провозглашал важность большей открытости городского парламента жителям. Одним из символических жестов стало приглашение в Мариинский дворец молодоженов, что произошло в декабре.


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