Сад Мариинского дворца открыли для посетителей

Сад на территории Мариинского дворца 29 мая стал доступен для прохожих, о чем пишет "Фонтанка". Отмечается, что свободно ходить по нему горожанам нельзя было 178 лет и что инициатива открыть зеленую зону принадлежит спикеру ЗакСа Александру Бельскому. Отныне по субботам и воскресеньям погулять по саду желающие смогут с 11 до 19 часов.

Отметим, что после своего избрания в ЗакС Бельский провозглашал важность большей открытости городского парламента жителям. Одним из символических жестов стало приглашение в Мариинский дворец молодоженов, что произошло в декабре.