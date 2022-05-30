ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:19

Медики из Ленобласти отправились в Донбасс

фото ЗакС политика Медики из Ленобласти отправились в Донбасс

Медицинский персонал из Ленинградской области отправился помогать коллегам в самопровозглашённой Донецкой народной республике, информирует пресс-служба администрации региона. Специалисты выехали в город Енакиево.

В делегацию включены главный врач Ленинградской областной клинической больницы Сергей Алексеев, специалисты узкой направленности и средний медперсонал Тихвинской, Всеволожской, Гатчинской и Кингисеппской больниц.

"У нас очень профессиональная команда – это терапевт, два хирурга, врач ультразвуковой диагностики, рентгенологи, рентген-лаборанты, акушер-гинекологи, педиатр", - уточнил руководитель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин, который также принимает участие в поездке на Донбасс.

В Енакиево доставят препараты для интенсивной терапии, антибиотики и шовные материалы для операций. Среди местных жителей проведут диспансеризацию: для этого областные медики взяли с собой передвижные флюорограф, маммограф и мобильную амбулаторию, которые им предоставила Тихвинская межрайонная больница. Уточняется, что областные специалисты пробудут в ДНР порядка одного месяца.

"Основная цель поездки – на месте оценить состояние системы здравоохранения и разработать план мероприятий, который в дальнейшем будет реализован нашими специалистами", - заключил Сергей Алексеев.

Днём ранее, 29 мая, сообщалось, что из Ленобласти в Донбасс направили технику для починки дорог.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама