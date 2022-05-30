Медики из Ленобласти отправились в Донбасс

Медицинский персонал из Ленинградской области отправился помогать коллегам в самопровозглашённой Донецкой народной республике, информирует пресс-служба администрации региона. Специалисты выехали в город Енакиево.

В делегацию включены главный врач Ленинградской областной клинической больницы Сергей Алексеев, специалисты узкой направленности и средний медперсонал Тихвинской, Всеволожской, Гатчинской и Кингисеппской больниц.

"У нас очень профессиональная команда – это терапевт, два хирурга, врач ультразвуковой диагностики, рентгенологи, рентген-лаборанты, акушер-гинекологи, педиатр", - уточнил руководитель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин, который также принимает участие в поездке на Донбасс.

В Енакиево доставят препараты для интенсивной терапии, антибиотики и шовные материалы для операций. Среди местных жителей проведут диспансеризацию: для этого областные медики взяли с собой передвижные флюорограф, маммограф и мобильную амбулаторию, которые им предоставила Тихвинская межрайонная больница. Уточняется, что областные специалисты пробудут в ДНР порядка одного месяца.

"Основная цель поездки – на месте оценить состояние системы здравоохранения и разработать план мероприятий, который в дальнейшем будет реализован нашими специалистами", - заключил Сергей Алексеев.

Днём ранее, 29 мая, сообщалось, что из Ленобласти в Донбасс направили технику для починки дорог.