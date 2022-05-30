Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал"*

Российский интернет-регулятор закрыл доступ к сайту правозащитного центра "Мемориал"*. С соответствующим требованием выступила Генеральная прокуратура РФ.

В конце декабря сам ПЦ "Мемориал"* был ликвидирован Мосгорсудом по иску столичной прокуратуры. Организации вменили систематическое несоблюдение законодательства об иностранных агентах, а также усмотрели в её деятельности признаки оправдания терроризма: в списке политзаключенных, который составляют правозащитники, присутствуют лица, которые в РФ признаны экстремистами и террористами.

"Мемориал"* пробовал оспорить свою ликвидацию в суде, но пока у него это не получилось.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента