В апреле свыше миллиона пассажиров заплатили 10 рублей за поездку на общественном транспорте Петербурга

В Северной столице с началом транспортной реформы, стартовавшей 1 апреля, более 1 миллиона пассажиров заплатили за поездку в наземном транспорте 10 рублей, воспользовавшись "Подорожником", в который включена новая опция пересадочного тарифа "60 минут", пишет "Петербургский дневник".

"Да, старт [транспортной реформы] прошёл не без проблем. У нас были сложности с активацией пересадочного тарифа "60 минут". Где-то он не срабатывал, подводила техника в первые дни. Иногда приходилось давать дополнительные разъяснения пассажирам, что тариф действует только на социальном транспорте по карте "Подорожник"", – поделился в разговоре с изданием глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Всего же в апреле для оплаты проезда на общественном транспорте "Подорожником" воспользовались более 16 млн раз. Для 1,3 млн пассажиров стоимость проезда обошлась в 10 рублей.

Напомним, что транспортная реформа стартовала 1 апреля. Предполагается, что она будет состоять из трёх этапов. В качестве основных целей декларируется отказ от маршруток и создание более разветвленной сети остановок. Курировавший отрасль вице-губернатор Максим Соколов не так давно публично усомнился в том, что следующие два этапа реформы можно будет осуществить в полной мере и в установленные сроки.