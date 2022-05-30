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Новости 12:53

Песков не увидел объективных причин для объявления дефолта

фото ЗакС политика Песков не увидел объективных причин для объявления дефолта

Объективных причин для объявления дефолта России нет, страна располагает средствами и готова платить по счетам, высказался 30 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Наш Минфин, наши соответствующие ведомства будут осуществлять контакты. Наша позиция хорошо известна – никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть и есть готовность их платить – будь то в рублях, или будь то по схеме, которая может быть более удобной для держателей бумаг", - приводят "Ведомости" слова представителя Кремля.

Песков также отметил возможность применения в расчетах с иностранными держателями еврооблигаций России системы оплаты за газ. "В целом практика, например, системы оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. И почему бы не использовать ее только в обратной последовательности. Но по деталям, пожалуйста, в Минфин", - заявил Песков.

Ранее министр финансов Антон Силуанов допустил возможность выплаты внешнего долга России с применением механизма, используемого при расчетах за газ со странами Запада, но "в обратном порядке". Для этого инвесторы должны будут открыть валютный и рублевый счета в российском банке, рассказали в воскресенье "Ведомости".

На прошлой неделе Силуанов заявил, что Россия продолжит обслуживать свой внешний долг ради поддержания имиджа.

Фото: pixabay


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