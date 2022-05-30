Правительство проиндексировало пенсии и МРОТ

Величина пенсий неработающих пенсионеров, а заодно минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в России увеличится с 1 июня на 10 %, сообщила в понедельник пресс-служба правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В результате средний размер пенсии неработающего пенсионера составит 19 360 рублей, решение коснется 35 миллионов человек. Величина МРОТ вырастет до 15 279 рублей, а размер прожиточного минимума на душу населения — до 13 919 рублей. При этом для трудоспособного населения этот показатель составит 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей.

Всего на эти цели из бюджета выделят 509,7 миллиарда рублей, из которых 472,4 миллиарда уйдет на индексацию пенсий.

На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил об индексации пенсий и МРОТ с 1 июня.