В Петербурге за комментарий в соцсетях задержали белоруса

Петербургские полицейские 28 мая задержали уроженца Орши Андрея Русских. Его поместили в изолятор временного содержания. В скором времени ему хотят избрать меру пресечения, сообщили в Telegram-канале "Беларусы Санкт-Петербурга", который появился летом 2020 года на фоне протестов в Беларуси.

В базе данных "Розыск" МВД России указано, что Русских разыскивался по статье уголовного кодекса. По какой именно - не уточняется. В канале землячества говорится, что в Беларуси на мужчину завели уголовное дело за комментарий в социальных сетях. Авторы сообщения предполагают, что его хотят экстрадировать на родину.

На своей странице "ВКонтакте" Русских писал, что он практикующий психолог-сексолог, который преимущественно занимается помощью при навязчивых состояниях обсессивно-компульсивного расстройства, панических атаках и фобиях. Под его авторством вышли книги и курсы, посвященные борьбе с расстройствами. Сам Русских писал, что столкнулся с подобными проблемами во время службы в армии.

Сейчас в петербургском СИЗО находится другая гражданка Беларуси Яна Пинчук. Ее арестовали по запросу белорусских силовиков из-за подозрения в разжигании вражды и создании экстремистского формирования. Девушка, по версии следователей, якобы вела Telegram-канал, где публиковались данные силовиков.

Константин Леньков, фото: ВКонтакте/Андрей Русских