Суд в Петербурге признал законным отказ в предоставлении политубежища белорусской активистке Пинчук

Смольнинский районный суд Петербурга отказал гражданке Белоруссии и участнице белорусских протестов 2020 года Яне Пинчук, на которую завели уголовное дело на родине, в удовлетворении ее иска к региональному главку МВД. Молодая женщина оспаривала свое преследование на территории России и отказ в предоставлении политического убежища, о котором ГУ МВД проинформировало ее в феврале.

Пинчук отметила, что не скрывалась и вела образ жизни свободного человека, передает объединенная пресс-служба городских судов. Свое преследование активистка объясняет исключительно политическими мотивами: помощью задержанным на митингах и распространением сведений о нарушениях прав человека в Белоруссии.

В конце прошлого года Пинчук, которой грозит экстрадиция на родину, по запросу белорусских властей задержали в Петербурге и поместили в СИЗО. Как считает белорусское следствие, она вела несколько оппозиционных Telegram-каналов и, в частности, разглашала персональные данные силовиков.