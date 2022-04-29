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Новости 13:05

Суд в Петербурге оставил белорусскую активистку Яну Пинчук под стражей

фото ЗакС политика Суд в Петербурге оставил белорусскую активистку Яну Пинчук под стражей

Василеостровский районный суд Петербурга 29 апреля продлил арест участнице белорусских протестов Яне Пинчук. Она останется в СИЗО № 5 до 31 июля, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Ее будут допрашивать белорусские следователи. 

Адвокат Пинчук Мария Беляева рассказала ЗАКС.Ру, что она просила судью назначить своей доверительнице меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Для этого суду представили документы, подтверждающие возможность назначения более мягкой меры пресечения. Судья не стала удовлетворять эту просьбу. 

- Мы просили применить более мягкую меру пресечения. Конечно, мы просили, чтобы это был запрет определенных действий или подписка о невыезде, но, если бы суд не нашел оснований для более мягкой меры пресечения, мы просили назначить домашний арест, - рассказала ЗАКС.Ру адвокат Беляева. 

Она сообщила, что 4 мая Пинчук в следственном изоляторе будут допрашивать следователи из Беларуси. 

Поддержать Пинчук пришли около 20 человек, среди которых был муж подсудимой Никита Сафронов. На само заседание, кроме супруга, никого не пустили. Конвой выводил девушку под выкрики "Жыве Беларусь".  

Напомним, в ноябре прошлого года Пинчук задержали в Петербурге по запросу белорусских силовиков. В мае 2021 года на Пинчук завели уголовное дело по статьям о разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ) и создании экстремистского формирования (ч.1 ст. 361-1 УК РБ). По версии следствия, она администрировала несколько оппозиционных Telegram-каналов, где якобы публиковала личные данные белорусских силовиков. 

 

Константин Леньков


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