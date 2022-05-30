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Суд отправил в СИЗО бывшего сельского учителя Фарбера в рамках дела о поджогах военкоматов

фото ЗакС политика Суд отправил в СИЗО бывшего сельского учителя Фарбера в рамках дела о поджогах военкоматов

Суд в Удмуртии заключил на 2 месяца в СИЗО бывшего сельского учителя Илью Фарбера в рамках дела о поджогах двух военкоматов в посёлке Игра, информирует объединённая пресс-служба судов по региону.

В отношении Фарбера ведётся разбирательство по ч. 2 ст. 167 УК ("Умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений путём поджога").

Напомним, военкомат в удмуртском посёлке Игра загорелся ночью 21 мая: неизвестный метнул в его окно "коктейль Молотова". В итоге загорела одна из комнат, однако пожар удалось оперативно потушить. Второй раз загорелся уже другой поселковый военкомат: там пламя охватило серверную, где хранилась служебная документация и картотека дел ветеранов ВОВ.

Поиски поджигателя длились несколько дней. В итоге силовики вышли на 48-летнего Илью Фарбера, который гостил у родственников, живущих в Игре. После у мужчины провели обыск, в ходе которого изъяли две канистры с бензином, проволоку, марганцовку, воронки, пять банковских карт и три айфона.


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